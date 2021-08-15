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В президентском дворце Кабула идут переговоры о передаче власти движению "Талибан"

15.08.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Внимание мирового сообщества в эти минуты приковано к Афганистану. В президентском дворце Кабула  идут переговоры о передаче власти движению "Талибан".

Уже сформировано временное правительство.
Возглавил его экс-глава МВД республики и бывший посол Афганистана в ФРГ Али Ахмад Джалали. По данным местных СМИ, президент Гани уже подал в отставку. Для него подготовлен самолет, на котором он беспрепятственно сможет покинуть страну. РИА же передает, что Гани покинет пост, как только станет известен его преемник и будет заключено соглашение о мире и выборах.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась в июле после вывода войск США и их союзников. На этом фоне Талибан перешел в наступление и на сегодня уже взял под контроль всю территорию страны.


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Внимание мирового сообщества в эти минуты приковано к Афганистану. В президентском дворце Кабула  идут переговоры о передаче власти движению "Талибан". Уже...
 
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