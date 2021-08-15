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В президентском дворце Кабула идут переговоры о передаче власти движению "Талибан"
15.08.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Внимание мирового сообщества в эти минуты приковано к Афганистану. В президентском дворце Кабула идут переговоры о передаче власти движению "Талибан".
Напомним, ситуация в Афганистане обострилась в июле после вывода войск США и их союзников. На этом фоне Талибан перешел в наступление и на сегодня уже взял под контроль всю территорию страны.
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Внимание мирового сообщества в эти минуты приковано к Афганистану. В президентском дворце Кабула идут переговоры о передаче власти движению "Талибан". Уже...
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