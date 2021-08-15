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Сроки экстренной встречи СБ ООН по Афганистану согласовываются

15.08.2021 17:21 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстония и Норвегия запросили как можно скорее провести встречу СБ ООН по ситуации в Афганистане, но конкретные ее сроки пока согласовываются. Об этом ТАСС сообщил сегодня источник во всемирной организации.
 

"Такое обращение от Эстонии и Норвегии поступило, сроки проведения определяются", - проинформировал источник.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Такое обращение от Эстонии и Норвегии поступило, сроки проведения определяются", - проинформировал источник.
 
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