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Сроки экстренной встречи СБ ООН по Афганистану согласовываются
15.08.2021 17:21 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эстония и Норвегия запросили как можно скорее провести встречу СБ ООН по ситуации в Афганистане, но конкретные ее сроки пока согласовываются. Об этом ТАСС сообщил сегодня источник во всемирной организации.
"Такое обращение от Эстонии и Норвегии поступило, сроки проведения определяются", - проинформировал источник.-0-
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"Такое обращение от Эстонии и Норвегии поступило, сроки проведения определяются", - проинформировал источник.
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