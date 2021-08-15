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Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну  

15.08.2021 17:35 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, заявил телеканал Tolo News со ссылкой на два источника, сообщает ТАСС.
 
Информацию подтвердил и телеканал Al Arabiya.
 
Как утверждает таджикская медиагруппа Asia Plus со ссылкой на источники, Гани вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности направился в Таджикистан. Официального подтверждения этой информации пока нет.
 
Вместе с тем, как передал катарский телеканал Al Jazeera, советник Гани опроверг информацию об отъезде из страны главы государства. При этом представитель афганского руководства указал, что передвижения президента Афганистана не могут быть раскрыты по соображениям безопасности.-0-




 
Теги: Минск
 
 
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Информацию подтвердил и телеканал Al Arabiya.
 
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