Источник материала: БелТА

Вместе с тем, как передал катарский телеканал Al Jazeera, советник Гани опроверг информацию об отъезде из страны главы государства. При этом представитель афганского руководства указал, что передвижения президента Афганистана не могут быть раскрыты по соображениям безопасности.-0-













В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну Информацию подтвердил и телеканал Al Arabiya.