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В окрестностях Иерусалима начались лесные пожары
15.08.2021 19:03 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар начался в лесистой местности к западу от Иерусалима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио Kan.
По данным радиостанции, жители шести небольших поселков в этом районе, в предгорьях Иерусалима, получили распоряжения об эвакуации. Для борьбы с огнем туда направлены бригады пожарных и более 10 самолетов противопожарной службы.
Близлежащие дороги перекрыты из-за возгорания, на шоссе возникают заторы, отмечает радиостанция.-0-
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Жители шести небольших поселков в этом районе, в предгорьях Иерусалима, получили распоряжения об эвакуации.
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