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 В Венгрии в ДТП попал пассажирский автобус, есть жертвы

15.08.2021 19:33 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

 15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автобус с номерным знаком Венгрии, в котором находилось более 50 пассажиров, совершил столкновение с опорой путепровода. Такую информацию сообщает портал 444.hu.

Восемь человек погибли, двое пассажиров получили серьезные повреждения и еще 46 человек получили легкие травмы.

Правоохранительные органы страны сообщают,что автобус по неустановленным причинам перевернулся на автодороге M7 к западу от Будапешта в 04:55. Полиция не исключает того, что водитель заснул за рулем.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Восемь человек погибли, двое пассажиров получили серьезные повреждения и еще 46 человек получили легкие травмы.
 
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