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Польский сейм принял закон об ограничении иностранного финансирования СМИ

15.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Варшава снова играет с огнем. Польский сейм принял спорный закон об ограничении иностранного финансирования средств массовой информации - блокируют тех, у кого неевропейский капитал превышает 49 %. Все бы ничего, но под ударом оказался крупнейший оппозиционный телеканал TVN. Он принадлежит американской группе Discovery и открыто критикует польское правительство - проводит расследования и обнародует громкие разоблачения.

До выборов осталось два года, и лучше заткнуть рот этим ребятам, чтобы не перечили государственной точке зрения. Закон вызвал такой резонанс, что после дебатов вокруг него развалилась правящая коалиция - ушел в отставку вице-премьер Ярослав Говин. Да и народ крайне недоволен. Акции протеста прошли у стен парламента в Варшаве, а также в Лодзи, Торуне, Кракове и других городах. Польское правительство в прямом смысле душит свободу слова.

Борис Будка, вице-председатель партии "Гражданская платформа" (Польша):

Это неконституционный закон, который направлен на ограничение свободы средств массовой информации, и несовместим с международными договорами. Сегодня это касается одной из телевизионных станций. Мы все знаем, о ком речь. Но на самом деле он ударит по безопасности Польши, потому что ни один нормальный инвестор больше не захочет вкладывать в страну, где за один вечер может быть принят закон, де-факто выбрасывающий твой капитал.


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Варшава снова играет с огнем. Польский сейм принял спорный закон об ограничении иностранного финансирования средств массовой информации - блокируют тех, у кого...
 
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