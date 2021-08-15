ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Боевики объявили об установлении своего контроля на всей территории Афганистана

15.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Еще одна тлеющая (а теперь уже пылающая) точка на карте - Афганистан полностью перешел под контроль талибов. Боевики объявили об установлении своего контроля на всей территории страны. Действующий президент складывает полномочия. Власть в стране официально перешла к талибам. Путь движения к столице был достаточно быстрым. Накануне без боя был захвачен Джелалабад - центр восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном. Город сдался без боя. Как заявил мэр, такое решение было принято, чтобы сохранить жизни мирных граждан.

Также без боя под контроль талибов перешел город Мазари-Шариф - административный центр провинции Балх на северо-западе страны. Из осажденного Кабула спешно бегут иностранные дипмиссии. США вывозят своих дипломатов на военных вертолётах. В посольстве останется лишь небольшое число "ключевых сотрудников". Ранее в здании уничтожили секретные документы миссии.

Британская миссия сократилась до нескольких человек. О закрытии своих посольств объявили Дания, Норвегия и Испания, а Швеция решила ограничить число сотрудников диппредставительства в Кабуле. Своих дипломатов в экстренном порядке эвакуировали Чехия и Италия. В городе отсутствует электричество, он наводнен беженцами из районов, захваченных талибами.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще одна тлеющая (а теперь уже пылающая) точка на карте - Афганистан полностью перешел под контроль талибов. Боевики объявили об установлении своего контроля на...
 
Новости дня
Новости в мире
 
На днях в Украине радикалы устроили акцию "против капитуляции"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by