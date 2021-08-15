Источник материала: БT

Обратимся к стране, где, как мы знаем, демократия победила давно и надолго. Украина все больше окунается в пучину хаоса и раздрая. Буквально на днях радикалы устроили акцию "против капитуляции". Все дело в том, что националисты уверены: Владимир Зеленский сдает страну Владимиру Путину. Конечно, это лишь повод собраться под окнами офиса президента Украины.

Главная причина - уголовные дела против нацкорпуса из Харькова. Те ребята известны и зверствами, и убийствами. Считается, что правая рука от сердца к солнцу у националистов Украины стала так активно подниматься из-за отставки министра внутренних дел Арсена Авакова - куратора подобных дружин. Поэтому центр Киева вновь наполнен дымом, шашками и массовыми драками полиции и "патрыетов". Казалось бы, пускай сами разбираются. Но ведь именно через эти батальоны к нам в Беларусь везут оружие и главный экспортный товар Украины - хаос. Об этом говорил и Александр Лукашенко в "Большом разговоре".





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