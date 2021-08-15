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Власти Ливана объявили 16 августа днем траура по погибшим при взрыве в Аккаре

16.08.2021 06:15 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. День национального траура по погибшим при взрыве топливного резервуара в районе Аккар на севере Ливана пройдет в понедельник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти республики.

Трагический инцидент унес жизни 28 человек, в том числе двух военных. Среди 79 пострадавших большинство получили ожоги разной степени тяжести. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил на пресс-коференции, что нескольким пациентам потребуется проведение операций за рубежом. "Это особенно тяжелые случаи, для лечения которых в Ливане нет необходимых условий", - отметил он. По сведениям источников в Минздраве, речь идет о 14 пострадавших, которых готовы принять Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

Мэр города Тлейл, рядом с которым произошел взрыв, Жозеф Мансур сообщил, что власти арестовали одного из подозреваемых. Им оказался сын владельца земельного участка, где находился топливный резервуар. "Согласно свидетельствам очевидцев, он мог совершить поджог хранилища", - отметил мэр. По другой версии, подозреваемый открыл огонь, в результате резервуар, в котором находилось 18 тыс. л мазута, воспламенился.

В субботу военнослужащие ливанской армии, которые проводили рейды в Аккаре против местных контрабандистов, занимающихся нелегальной торговлей нефтепродуктами, обнаружили топливный резервуар в Тлейле. Власти приняли решение передать конфискованный мазут местным жителям, его раздача началась после полуночи. Взрыв произошел, когда в очереди находилось примерно 200 человек.

Происшествие в Аккаре обострило внутриполитические разногласия в Ливане. Одна из уличных акций протеста прошла в Бейруте возле дома премьер-министра Наджиба Микати. Толпа демонстрантов вела себя агрессивно и разбила витрины на первом этаже здания. Потребовалось вмешательство сотрудников полиции, которые применили против зачинщиков беспорядков слезоточивый газ, несколько человек были задержаны.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Трагический инцидент унес жизни 28 человек, в том числе двух военных. Среди 79 пострадавших большинство получили ожоги разной степени тяжести.
 
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