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Президентом Замбии стал Хакаинде Хичилема

16.08.2021 07:59 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат от ведущей оппозиционной партии Замбии Хакаинде Хичилема объявлен в ночь на понедельник победителем президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Хакаинде Хичилема победил, набрав более 2,8 млн голосов и опередив действующего президента Эдгара Лунгу, который возглавляет страну с 2015 года.

В воскресенье днем избирком представил результаты после подсчета бюллетеней в 82 избирательных округах из 156. На тот момент Хакаинде Хичилема имел поддержку 58,5% избирателей, Эдгар Лунгу - 36,5%. За пост президента на выборах боролись 16 кандидатов.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Хакаинде Хичилема победил, набрав более 2,8 млн голосов и опередив действующего президента Эдгара Лунгу, который возглавляет страну с 2015 года.
 
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