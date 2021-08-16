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Президентом Замбии стал Хакаинде Хичилема
16.08.2021 07:59 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидат от ведущей оппозиционной партии Замбии Хакаинде Хичилема объявлен в ночь на понедельник победителем президентских выборов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.
Хакаинде Хичилема победил, набрав более 2,8 млн голосов и опередив действующего президента Эдгара Лунгу, который возглавляет страну с 2015 года.
В воскресенье днем избирком представил результаты после подсчета бюллетеней в 82 избирательных округах из 156. На тот момент Хакаинде Хичилема имел поддержку 58,5% избирателей, Эдгар Лунгу - 36,5%. За пост президента на выборах боролись 16 кандидатов.-0-
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Хакаинде Хичилема победил, набрав более 2,8 млн голосов и опередив действующего президента Эдгара Лунгу, который возглавляет страну с 2015 года.
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