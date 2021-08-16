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В Латвии полиция возбудила административные дела в отношении участников акций протеста

16.08.2021 10:59 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Латвии возбудила 15 дел об административных правонарушениях в отношении участников акций против обязательной вакцинации, сообщает Delfi.

Дела возбуждены в связи с незаконной организацией пикетов, незаконным использованием звуковых сигналов за пределами места проведения акций и иными нарушениями, которые были зафиксированы в Риге, Даугавпилсе и других городах страны.

Сообщается также, что после просмотра видеозаписей с места проведения акций могут быть приняты дополнительные решения о возбуждении дел об административных правонарушениях.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
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Дела возбуждены в связи с незаконной организацией пикетов, незаконным использованием звуковых сигналов за пределами места проведения акций и иными нарушениями,...
 
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