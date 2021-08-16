Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Латвии возбудила 15 дел об административных правонарушениях в отношении участников акций против обязательной вакцинации, сообщает Delfi.





Дела возбуждены в связи с незаконной организацией пикетов, незаконным использованием звуковых сигналов за пределами места проведения акций и иными нарушениями, которые были зафиксированы в Риге, Даугавпилсе и других городах страны.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Латвии полиция возбудила административные дела в отношении участников акций протеста Дела возбуждены в связи с незаконной организацией пикетов, незаконным использованием звуковых сигналов за пределами места проведения акций и иными нарушениями,...

Сообщается также, что после просмотра видеозаписей с места проведения акций могут быть приняты дополнительные решения о возбуждении дел об административных правонарушениях.-0-