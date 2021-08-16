Украина помогла вывезти белорусов из Афганистана

Дислоцированные в Афганистане украинские самолеты вывезли из Кабула граждан Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Украины, Хорватии. Количество эвакуированных не уточняется.

Об это написал в своем Twitter-аккаунте глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Мы не бросаем своих людей и помогаем другим. В случае дальнейших запросов сделаем все возможное, чтобы помочь украинцам и иностранцам», - отметил он.

Тем временем глава департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун заявил, что в Афганистане почти нет белорусских граждан. «Наши граждане в Афганистан не выезжают на работу», - приводит его слова информагентство «Спутник». По словам Бегуна, в Беларуси находится порядка 900 человек из Афганистана.

Утром в аэропорту Кабула многие афганцы пытались сесть на вылетающие самолеты. Толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу, и американские военные вынуждены были применить оружие (сообщается, что стреляли в воздух) - на видео слышны единичные выстрелы и пулеметные очереди.

В сеть попали кадры ночного аэропорта, где толпы афганцев перемещаются возле пассажирских лайнеров.

Напомним, 15 августа «Талибан» объявил о полном захвате Афганистана. Президент Ашраф Гани бежал из страны. СМИ сообщали, что переходную администрацию Афганистана возглавит экс-руководитель МВД Али Ахмад Джалали, однако представители «Талибана» заявили, что не обсуждали создание временного правительства. МВД обещало мирную передачу власти, днем между талибами и правительством прошли переговоры.

В этот день пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что находящиеся в Афганистане белорусские граждане могут обращаться за помощью в посольство Беларуси в Таджикистане.

Тем временем большинство западных дипломатов покидают Кабул, США уже завершили эвакуацию своего посольства. Авиакомпания Emirates временно приостановила полеты в Афганистан.

Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в единственном аэропорту столицы Афганистана царит хаос из-за вертолетов, на борту которых вывозят сотрудников дипломатических миссий. Также здание воздушной гавани штурмуют опасающиеся новых властей местные жители.