|
Украина помогла вывезти белорусов из Афганистана
16.08.2021 12:33 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
Дислоцированные в Афганистане украинские самолеты вывезли из Кабула граждан Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Украины, Хорватии. Количество эвакуированных не уточняется.
Об это написал в своем Twitter-аккаунте глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Мы не бросаем своих людей и помогаем другим. В случае дальнейших запросов сделаем все возможное, чтобы помочь украинцам и иностранцам», - отметил он.
Тем временем глава департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун заявил, что в Афганистане почти нет белорусских граждан. «Наши граждане в Афганистан не выезжают на работу», -
Утром в аэропорту Кабула многие афганцы пытались сесть на вылетающие самолеты. Толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу, и американские военные вынуждены были применить оружие (сообщается, что стреляли в воздух) - на видео слышны единичные выстрелы и пулеметные очереди.
В сеть попали кадры ночного аэропорта, где толпы афганцев перемещаются возле пассажирских лайнеров.
Напомним, 15 августа «Талибан»
В этот день пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что находящиеся в Афганистане белорусские граждане могут обращаться за помощью в посольство Беларуси в Таджикистане.
Тем временем большинство западных дипломатов покидают Кабул, США уже завершили эвакуацию своего посольства. Авиакомпания Emirates временно приостановила полеты в Афганистан.
Телеканал Аl-Jazeera сообщал, что в единственном аэропорту столицы Афганистана царит хаос из-за вертолетов, на борту которых вывозят сотрудников дипломатических миссий. Также здание воздушной гавани штурмуют опасающиеся новых властей местные жители.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дислоцированные в Афганистане украинские самолеты вывезли из Кабула граждан Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Украины, Хорватии. Количество эвакуированных не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)