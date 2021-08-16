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Более 60 государств призвали предоставить возможность желающим покинуть Афганистан

16.08.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Дороги, аэропорты и пункты пересечения границы должны оставаться открытыми, а спокойная ситуация поддерживаться, говорится в совместном заявлении стран.

Афганцы заслуживают жить в безопасности и в достоинстве. Мы, международное сообщество, готовы помочь им, - отмечается в заявлении.

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Дороги, аэропорты и пункты пересечения границы должны оставаться открытыми, а спокойная ситуация поддерживаться, говорится в совместном заявлении стран. ...
 
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