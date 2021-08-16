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Более 60 государств призвали предоставить возможность желающим покинуть Афганистан
16.08.2021 12:37 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Дороги, аэропорты и пункты пересечения границы должны оставаться открытыми, а спокойная ситуация поддерживаться, говорится в совместном заявлении стран.
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Дороги, аэропорты и пункты пересечения границы должны оставаться открытыми, а спокойная ситуация поддерживаться, говорится в совместном заявлении стран. ...
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