Захарова назвала шокирующим видео с американским самолетом в Кабуле 

Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующим видео, на котором в Афганистане предположительно зацепившиеся за шасси американского самолета люди падают на землю, сообщает ТАСС.





"В силу специфики работы я вынуждена регулярно смотреть и читать новости, от которых у неподготовленного человека кровь стынет в жилах. Стать человеком до конца подготовленным, слава Богу, у меня так и не получилось, хотя ко многому уже отношусь стоически. Но это видео от Asvaka News Agency шокирует, - написала она в своем Telegram-канале. - Очень надеялась, что фейк, но его опубликовали многие СМИ. Афганцы, зацепившиеся за шасси американского самолета в надежде улететь, падают на землю. На ту самую, где лежат трупы мирных афганцев, погибших вчера в давке за место в этих самолетах".





Ранее несколько СМИ распространили видео, на котором изображен взлетающий американский самолет в Афганистане. На видео видно, что при закрытии шасси падает предположительно зацепившийся за них человек в попытке улететь на этом борту. В СМИ также появились видеозаписи очевидцев из аэропорта Кабула, на которых видно, как сотни человек прорываются через заграждения и пытаются залезать на посадочные трапы самолетов, чтобы улететь из Афганистана. На фоне раздаются выстрелы из автоматического оружия.





Официальный представитель МИД РФ такжн обратила внимание на отсутствие реакции со стороны Вашингтона на нарушения прав человека в Кабуле и на просьбы граждан Афганистана о помощи в эвакуации в аэропорту столицы страны.





"Что там с правами человека в Кабуле, по мнению Белого дома, не слышали? Они же обычно заявления по индивидуальным случаям штампуют круглосуточно без перерыва на обед. Призывают прекратить страдания, предпринять в отношении ответственных за беззаконие срочные меры, грозят санкциями, ссылаются на "данные СМИ и соцсетей", - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.





"Вроде репортажи из кабульского аэропорта идут в прямом эфире - афганцы штурмуют самолеты и просят Вашингтон, столько лет заверявший в союзничестве, не о помощи, а о спасении. И тишина. Принтер сломался или "ответственных" ищут?" - указала дипломат.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Захарова назвала шокирующим видео с американским самолетом в Кабуле Ранее несколько СМИ распространили видео, на котором изображен взлетающий американский самолет в Афганистане. На видео видно, что при закрытии шасси падает...

Массовая эвакуация западных граждан проходит в настоящее время из аэропорта Кабула. По информации источников в Брюсселе, эта воздушная гавань является последним в Афганистане крупным объектом, остающимся под контролем сил НАТО, ее безопасность обеспечивают военные США, Великобритании и Турции.-0-