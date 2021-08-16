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Внимание мирового сообщества второй день приковано к Афганистану - в стране к власти пришли талибы

16.08.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Внимание мирового сообщества второй день приковано к Афганистану. В стране к власти пришло движение "Талибан". В Кабуле не работают банки и крупные торговые центры, частично открыты лишь небольшие магазины. Хоть обстановка и спокойная, на улицах очень мало людей, а женщин нет вообще. Ситуация в аэропорту Кабула напоминает настоящий хаос. В попытках спастись из Афганистана тысячи человек всеми способами пытаются попасть на борт американских самолетов. Но США с позором уходят из еще одной страны, которую они превратили в руины. Уходят, разбрасывая живых людей с высоты!

Смена власти в Афганистане

Война окончена. Сегодня ночью с афганских голубых экранов такое заявление транслировало не национальное правительство, а "Талибан".

Вскоре стало ясно: формировать коалиционное правительство не планируется. Это значит, что под угрозой оказались все сотрудничавшие с Америкой афганцы.

США, в свою очередь, не горят желанием эвакуировать тысячи людей. Накануне ночью афганцы попытались попасть в аэропорт Кабула. Им помешали американские военные. Они открыли якобы предупредительный огонь. Однако на утро стало ясно: стрельба на поражение. По меньшей мере пять человек погибли.

Днем ситуация только набирала обороты. По одну сторону забора стоят талибы. По другую - американские военные. Те, и другие готовы применить оружие, если ситуация выйдет из-под контроля. От безысходности люди привязывают себя к корпусу военных самолетов, цепляются из последних сил за шасси. Американцы своих не бросают. Они падают вниз сами.

Настоящий хаос и бесчеловечное отношение к бывшим союзникам в Вашингтоне не комментируют. Сонный Джо проспал: обстановка в стране резко обострилась после решения Байдена вывести американский контингент, который находился там 20 лет.

Главу Белого дома призывают уйти в отставку

Американский ставленник - президент Гани - страну покинул. Вместе с несколькими сотнями тысяч зеленых. Талибы тем временем перехватывают управление: мародеров и насильников расстреливают на месте. По телевидению транслируют Коран или новости о движении. Представители обещают свободу слова и вероисповедания, соблюдение прав женщин. Однако в неизменность быта верится с трудом. Страна все еще в состоянии войны, многие страны считают "Талибан" экстремистской группировкой. Немного прояснит ситуацию заседание Совета Безопасности ООН. Ошибки Вашингтона снова придется исправлять всем миром.


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Внимание мирового сообщества второй день приковано к Афганистану. В стране к власти пришло движение "Талибан". В Кабуле не работают банки и крупные торговые центры,...
 
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