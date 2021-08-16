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Военные США застрелили двух вооруженных мужчин в аэропорту Кабула
16.08.2021 17:59 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американские военнослужащие застрелили двух вооруженных мужчин в международном аэропорту Кабула, где продолжается эвакуация людей, сообщает газета The Wall Street Journal.
По данным издания, вооруженные люди, которых было минимум двое, подошли к американским воннослужащим, дислоцированным в аэропорту для обеспечения безопасной эвакуации американцев и граждан других стран. Собеседник газеты не уточняет личности погибших, а также обстоятельства, при которых они были застрелены.
Издание со ссылкой на очевидцев информирует, что недалеко от здания аэровокзала лежали три окровавленных тела, в том числе одной женщины.
Боевики "Талибана" 15 августа вошли в Кабул без боя и начали занимать оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Позднее талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.-0-
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По данным издания, вооруженные люди, которых было минимум двое, подошли к американским воннослужащим, дислоцированным в аэропорту для обеспечения безопасной...
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