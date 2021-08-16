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Вот что бывает, если о Литве попытаешься рассказать все как есть

16.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Местному блогеру Лауринасу Рагельскису сожгли автомобиль. И, естественно, концов не найти. В последнее время автор блога под названием "Литовец рубит правду" выступал с резкой критикой литовских властей и даже обвинял их в том, что они помогали "раскачивать" те самые беспорядки, которые прошли в Вильнюсе в прошлый вторник. Видимо, так литовский режим мстит за правду.


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Местному блогеру Лауринасу Рагельскису сожгли автомобиль. И, естественно, концов не найти. В последнее время автор блога под названием "Литовец рубит правду"...
 
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