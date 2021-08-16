Растет число жертв наводнений в Турции

Источник материала: БT

Турецкие спасатели продолжают работу в регионах, пострадавших от наводнений. В северных регионах пострадали десятки городов. Число жертв достигает 70 человек, 47 числятся пропавшими без вести.





Наводнение в Краснодарском крае

Проливные дожди обрушились и на Краснодарский край. В Анапе, Новороссийске и Геленджике улицы полностью погрузились в воду. Люди передвигались вплавь. Подтоплено около 2 тысяч домовладений. Для ликвидации последствий задействована тысяча спасателей и спецтехника.





Землетрясение на Гаити: 1 300 человек погибли

А власти Гаити продолжают ликвидацию последствий разрушительного землетрясения. По последним данным, жертвами стихии здесь стали 1 300 человек, более 6 тысяч ранены. Разрушены 14 тысяч зданий. Соболезнования премьер-министру этой карибской страны направил Президент Беларуси. Как отметил Александр Лукашенко, эта трагедия и страдания народа Гаити болью отозвались в сердцах белорусов.





Читайте также:



