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Растет число жертв наводнений в Турции

16.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Турецкие спасатели продолжают работу в регионах, пострадавших от наводнений. В северных регионах пострадали десятки городов. Число жертв достигает 70 человек, 47 числятся пропавшими без вести.


Наводнение в Краснодарском крае

Проливные дожди обрушились и на Краснодарский край. В Анапе, Новороссийске и Геленджике улицы полностью погрузились в воду. Люди передвигались вплавь. Подтоплено около 2 тысяч домовладений. Для ликвидации последствий задействована тысяча спасателей и спецтехника.


Землетрясение на Гаити: 1 300 человек погибли

А власти Гаити продолжают ликвидацию последствий разрушительного землетрясения. По последним данным, жертвами стихии здесь стали 1 300 человек, более 6 тысяч ранены. Разрушены 14 тысяч зданий. Соболезнования премьер-министру этой карибской страны направил Президент Беларуси. Как отметил Александр Лукашенко, эта трагедия и страдания народа Гаити болью отозвались в сердцах белорусов. 


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Турецкие спасатели продолжают работу в регионах, пострадавших от наводнений. В северных регионах пострадали десятки городов. Число жертв достигает 70 человек, 47...
 
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