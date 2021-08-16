Из-за событий в Афганистане американцы требуют отставки Байдена

Источник материала: БT

В США уже требуют отставки Байдена. По стране прокатились акции протеста против американской стратегии в Афганистане. Люди обвиняют президента в том, что он бросил афганцев на произвол судьбы и в Кабуле скоро вновь воцарится кровавое Средневековье. По мнению участников акций, именно политика Байдена привела к позорному бегству и поражению от талибов.





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