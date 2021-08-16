Контроль над Афганистаном практически полностью перехватили боевики из движения Талибан

Источник материала: БT

Во власти иностранных войск остаются только аэропорт, несколько столичных кварталов и здания посольств. За ситуацией в стране внимательно следят и в Организации Договора о коллективной безопасности, и сотрудники диппредставительств.

Так, белорусское посольство в Таджикистане по совместительству курирует Афганистан. Мы связались с белорусскими дипломатами, чтобы узнать подробную информацию. На момент разговора в наше посольство в Душанбе поступило только одно обращение.







Александр Новак, первый секретарь-консул Посольства Беларуси в Таджикистане:

Поступило одно обращение белорусской гражданки, которая сообщила, что в Кабуле находится ее отец - выходец из Афганистана - гражданин Республики Беларусь. В настоящее время прорабатываются различные варианты эвакуации данного гражданина, в том числе в сотрудничестве с нашими международными партнерами. Мы располагаем информацией, что на борту украинского самолета, вылетевшего из Кабула, находился один гражданин Беларуси - член экипажа. Мы внимательно следим за ситуацией в Афганистане, которая развивается весьма стремительно. Посольство всегда готово оказать в рамках компетенций и имеющейся возможности необходимую помощь гражданам Беларуси, которые столкнулись с определенными проблемами в странах аккредитации посольства.





Афганистан во власти талибов: оккупационные войска с позором бегут

Стоит отметить - до последнего времени считалось, что "эталонно-позорной" была эвакуация в 75-м, когда американцы бежали из вьетнамского Сайгона. Нынешнее бегство западных военных и контрактников из Кабула уже превзошло те события. Иностранцы спасаются гораздо более панически и своих помощников бросают с гораздо большим бесстыдством - безо всякой надежды на спасение. Столица Афганистана погрузилась в пучины хаоса и страха. В Кабуле меняют флаги, закрашивают рекламу с женщинами, а в телеэфире читают Коран. Ужасы оккупации сменились кошмаром деоккупации.

Аэропорт Кабула уже вторые сутки во власти панических толп - тысячи людей, сотрудничавших с прежним режимом, ищут здесь спасения. Самолетами вывозят в основном иностранных специалистов и наемников из частных военных компаний - местные же помощники брошены на произвол судьбы. Тысячи из них уже больше суток пытаются попасть на любой самолет, который вывез бы их за пределы Афганистана, но тщетно.

Попытки занять какой-нибудь борт силой пресекаются американскими военными - они открывают огонь на поражение по отчаявшимся людям и уже убили по меньшей мере пятерых.

Несколько раз толпа пыталась занять взлетную полосу, чтобы остановить улетающие самолеты. Для расчистки взлетки американцы пустили над ней на бреющем полете вертолеты "Апач" - людей расшвыривало в стороны ударной волной. Самые отчаянные из афганцев пытались отправиться в полет, привязав себя к крыльям и шасси грузового авиатранспорта: с земли потом можно было наблюдать, как несчастные падали с многосотметровой высоты и разбивались насмерть. Так погибли еще как минимум трое афганцев.

Данные трупы на совести не просто Штатов, но Голливуда: Том Круз из "Миссия невыполнима" дал этим беднягам надежду, что, вцепившись в крыло самолета, можно выжить. Американцы обильно засеяли страну зубами дракона - оружия талибам оставлено на многие десятилетия ведения войны, напоследок страну засеяли еще и трупами тех, кто иностранцам доверился.

Западные правительства признают необходимость вывоза своих помощников из числа местных, но ссылаются на дефицит транспорта и невозможность быстро выдать иммиграционные визы. Министры свергнутого правительства, впрочем, успешно бежали, а президент Гани даже успел перегрузить в самолет деньги, привезенные на 4 автомобилях. Тем временем новые власти продолжают брать столицу под свой контроль, и шансы у тех, кто ищет спасения, стремительно тают. В самом Кабуле талибам удалось расстрелами предотвратить мародерство и насилие. Из города потянулись бесконечные потоки беженцев: люди надеются укрыться от мести новых хозяев страны в где-нибудь в провинции. Это им вряд ли удастся: во всех населенных пунктах страны талибы наводят свои порядки - оттуда поступает информация о казнях и арестах представителей свергнутого режима. Талибы, конечно, заявляют, что готовы воздержаться от насилия и не уничтожать физически своих противников, но надо помнить, что принцип "обещайте им все, а вешать будем потом" известен не только на Украине.

Сухейл Шахин, пресс-секретарь "Талибана":

Я полагаю, что не только "Талибан" заинтересован в создании правительства, куда войдут все политические силы. Афганистан нуждается в инклюзивном правительстве, и мы готовы дать гарантии безопасности всем конструктивным политикам. 20 лет борьбы с оккупантами завершились нашей победой, и мы готовы приступить к строительству процветающей страны!

В северо-восточных регионах талибы подавили еще не все очаги сопротивления, но там завершаются переговоры о гарантиях безопасности представителям свергнутого режима. Видные военные лидеры проигравшей стороны, вроде маршала Дустума и Исмаил-Хана, по прозвищу Лев Герата, бежали за границу. Проблема в том, что "Талибан" - это конгломерат боевых отрядов, которых слабо контролируют лидеры движения. Из провинциальных столиц приходят сообщения о расстрелах спецназовцев и чиновников прошлого режима. Что творится вдоль северных границ страны не известно никому.







Организация Договора о коллективной безопасности, как заявил генсек ОДКБ Станислав Зась, готовится к любому развитию событий.

Станислав Зась, Генеральный секретарь ОДКБ:

В ОДКБ внимательно отслеживают развитие ситуации на таджикско-афганской границе. Главной целью Организации в складывающихся условиях остается обеспечение безопасности государств - членов ОДКБ. Уже начата непосредственная подготовка к учениям Коллективных сил ОДКБ, которые в ближайшие месяцы пройдут вблизи таджикско-афганской границы. Несомненно, что ситуация вокруг Афганистана будет одним из главных вопросов обсуждения в ходе предстоящей сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в середине сентября в столице Республики Таджикистан в городе Душанбе.





Худший провал США за последние десятилетия

Беспорядочное бегство из Кабула иностранных военных отражает общую растерянность западных правительств. Джо Байден ушел в отпуск и не проронил пока о происходящем ни слова. В отпуск уходит и пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки, так что позиция "лидера свободного мира" останется неизвестной еще долго. Лишь Трамп получил новый повод для насмешек над "снулым Джо".





Дональд Трамп, 45-й президент США:

То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории Америки. Для Джо Байдена время с позором уйти в отставку за то, что он допустил произошедшее с Афганистаном, наряду с огромной волной COVID, катастрофой на границе, разрушением энергетической независимости и нашей пострадавшей экономикой.

Госсекретарь Блинкен пригрозил талибам санкциями, если они не будут уважать демократические права афганского народа, выглядит это странно - 20 лет боевиков пытались победить силой оружия, а, когда не вышло, перестанут торговать и выдавать визы? Блинкен также настаивает, что Штаты не потерпели в Афганистане поражение. Возможно. С одной стороны, американцы потеряли здесь 2 триллиона долларов и 2 с половиной тысячи жизней своих солдат, с другой, кто-то же эти 2 триллиона освоил? И они в этой войне уж точно не проиграли. Объемы наркопроизводства выросли за 20 лет в 50 раз - причастные к трафику тоже не в проигрыше. Наконец, уходя, американцы оставили гнойную геополитическую рану, которая продолжит заражать все окрест: Китай, Россия, Иран, Пакистан, Индия - все эти страны вынуждены готовиться к экспорту террора из Афганистана. Штаты, действительно, не проиграли, а что шоу с выводом войск получилось таким постыдным, так ведь это репутационная проблема, которая на доходах и политических выгодах не отразится.





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