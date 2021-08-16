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Скончался режиссер Питер Фляйшман
16.08.2021 23:31 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В госпитале в Потстдаме умер немецкий режиссер, актер, сценарист и продюсер Питер Фляйшман. Ему было 84 года, передает
Причина смерти Фляйшмана неизвестна.
Фляйшман запомнился своей экранизацией повести братьев Стругацких "Трудно быть богом" (1989). Эта лента была совместного германо-франко-советско-швейцарского производства. Румату там сыграл польский актер Эдвард Жентара, Рэбу – Александр Филиппенко.
Питер Фляйшман родился 26 июля 1937 года в Цвайбрюккене. Он окончил Немецкий институт кино и ТВ в Мюнхене, а позднее Институт кинематографии в Париже. В 1969-ом основал вместе с Фолькером Шлендорфом кинокомпанию Halleluja Film.
Фляйшмана называют одним из признанных лидеров нового немецкого кино 60-ых и 70-ых годов. Так, его фильм "Колокола Силезии" был номинирован на главный приз Каннского фестиваля в 1972 году. Кроме того, в числе его постановок "Охотничьи сцены из Нижней Баварии" (1969), "Германия, Германия" (1991) и документальный фильм "Осень волосатиков" (1967).-0-
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Фляйшман запомнился своей экранизацией повести братьев Стругацких "Трудно быть богом" (1989). Эта лента была совместного германо-франко-советско-швейцарского...
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