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Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 77

17.08.2021 06:15 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 77 человек погибли в результате наводнений на севере Турции. Об этом сообщает ТАСС.

В результате наводнений погибли 77 наших граждан (62 человека в Кастамону, 14 человек в Синопе и один человек в Бартыне. Семь человек остаются в больницах.

Ранее власти Турции сообщали о 74 жертвах стихийного бедствия на севере страны.

В пятницу президент Турции Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений регионы зонами стихийного бедствия. В провинциях продолжаются поисково-спасательные работы, в которых, по словам Эрдогана, задействовано более 4,6 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц техники.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В результате наводнений погибли 77 наших граждан (62 человека в Кастамону, 14 человек в Синопе и один человек в Бартыне. Семь человек остаются в больницах.
 
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