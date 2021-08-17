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Число жертв землетрясения на Гаити превысило 1,4 тыс., ранены около 7 тыс. 

17.08.2021 07:47 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за землетрясения на Гаити превысило 1,4 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

По информации управления гражданской защиты Гаити, зарегистрировано 1419 погибших: 1133 в департаменте Юг, 162 в департаменте Гранд-Анс, 122 в департаменте Нипп и двое Северо-Западном департаменте. Также имеются данные о более чем 6,9 тыс. травмированных. По данным властей, более 37 тыс. зданий в регионе разрушены полностью или частично, в настоящий момент спасатели продолжают искать людей под завалами.

В субботу утром на Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр находился в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек, очаг залегал на глубине 10 км. Наиболее сильно пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
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По данным властей, более 37 тыс. зданий в регионе разрушены полностью или частично, в настоящий момент спасатели продолжают искать людей под завалами.
 
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