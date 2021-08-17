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В России за сутки лесные пожары ликвидированы на 31 тыс. га 

17.08.2021 08:15 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В различных регионах России за сутки лесные пожары ликвидированы на площади почти 31 тыс. га, продолжаются работы по ликвидации возгораний почти на 1,6 млн га, большинство из которых в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Авиалесоохраны".

По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, 16 августа в России лесопожарными силами ликвидировано 72 лесных пожара на площади 30 718 га. На территории Российской Федерации действует 169 лесных пожаров на площади 1 579 897 га. В Якутии действует 95 пожаров на землях лесного фонда на площади более 1,4 млн га и два пожара на площади 22,9 тыс. га в природном парке "Ленские столбы".

Возгорания тушат почти 8,5 тыс. человек, задействовано 1,5 тыс. единиц техники, 14 воздушных судов, еще 61 воздушное судно занято на авиамониторинге. Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в восьми регионах, особый противопожарный режим действует в 59.-0- 
 
Теги: Минск
 
 
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Возгорания тушат почти 8,5 тыс. человек, задействовано 1,5 тыс. единиц техники, 14 воздушных судов, еще 61 воздушное судно занято на авиамониторинге. 
 
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