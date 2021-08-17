Совбез ООН призвал к созданию нового инклюзивного правительства в Афганистане

Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет безопасности ООН призвал к созданию нового правительства в Афганистане, которое будет включать в себя разные группы населения страны, в том числе женских представителей. Об этом говорится в распространенном заявлении органа, сообщает ТАСС.





"Члены Совета безопасности призвали к незамедлительному прекращению любого насилия и образованию путем переговоров нового правительства, которое будет единым, инклюзивным и представительным, что подразумевает полное, равное и значимое участие в нем женщин", - указывается в документе. В тексте говорится, что должны соблюдаться все международные обязательства Афганистана, гарантирована безопасность всех афганцев и граждан других государств.





Члены Совбеза призвали к немедленному прекращению насилия, восстановлению безопасности, гражданского и конституционного порядка, проведению срочных переговоров по разрешению кризиса власти в стране, а также к "мирному урегулированию посредством ведомого афганцами процесса национального примирения".





СБ ООН призвал все стороны придерживаться международных стандартов и норм в сфере прав человека и положить конец всем нарушениям. Вместе с тем подчеркивается глубокая обеспокоенность рядом серьезных нарушений международного гуманитарного права и привлечения виновных за это к ответственности. Кроме того, содержится призыв к активизации усилий по оказанию помощи и беспрепятственному доступу для гуманитарных организаций ООН.





"Ни "Талибан", ни какая-либо иная афганская группировка или отдельный человек не должны поддерживать террористов, действующих на территории любой другой страны", - говорится в тексте. В заявлении также отмечается необходимость гарантировать, что с территории Афганистана не будет исходить угроза для других государств. В документе при этом нет упоминаний о признании или непризнании радикального движения "Талибан" и их государства.





При этом 3 августа авторы предыдущего заявления Совбеза выступали против перспективы восстановления в Афганистане исламского эмирата, как называлось прошлое государственное образование талибов в 1996-2001 годах.





Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.-0-



