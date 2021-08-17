Литовские пенсионеры обеспокоены ситуацией в стране и готовы выйти на протесты - глава ассоциации пожилых людей 

Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение в Литве так называемых паспортов возможностей, а также отсутствие коммуникации общества с властями вызывает серьезную обеспокоенность среди пожилых людей. Многие намерены выходить на протесты, заявила глава Литовской ассоциации пожилых людей Грасильда Макарявичене, сообщает Delfi.





"Беспокоит, что государство разделило людей на группы. Не надо людей насильно гнать, не надо пугать. Постоянные запугивания. Разве так можно?" - задается вопросом Грасильда Макарявичене.





По ее словам, большая часть пожилых людей прививается охотно. "Мы работаем по территориальному принципу. В Вильнюсе у нас больше 9 тыс. членов ассоциации, представитель есть в каждом районе. Я провела опрос, не привились только 50 человек. Нельзя загонять людей такого возраста прививаться, ведь есть разные проблемы - и аллергии, и проблемы с системой кровообращения? Не привиты всего 50 человек и все по причине болезней. Люди прививаются", - констатировала Макарявичене.