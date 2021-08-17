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Лавров призвал отбросить иллюзию, что Евросоюз - это идеал демократии

17.08.2021 14:29 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск / Корр. БЕЛТА/. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал отбросить иллюзорное представление, что Евросоюз - это идеал демократического устройства, сообщает ТАСС.

"Пора отбросить иллюзию, которая пока еще у многих остается, что Евросоюз - это идеал демократии и старший товарищ, которого все должны слушаться. Такого давно уже нет", - указал глава дипведомства, выступая перед преподавателями и студентами Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта.

При этом, по словам министра, российская сторона сохраняет "естественный, нормальный интерес к тому, чтобы ладить с соседями, торговать с ними, обмениваться опытом, ездить в гости, дружить". В этой связи Сергей Лавров назвал Калининградскую область примером деполитизированных гуманитарных связей. "Если бы этими принципами, на которых основываются проекты приграничного сотрудничества, можно было бы руководствоваться и при рассмотрении более глобальных вопросов в наших отношениях с Евросоюзом, от этого выиграли бы все", - резюмировал глава МИД РФ.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Пора отбросить иллюзию, которая пока еще у многих остается, что Евросоюз - это идеал демократии и старший товарищ, которого все должны слушаться. Такого давно уже...
 
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