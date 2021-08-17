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Уголовное дело возбудили по факту крушения Ил-112В в Подмосковье

17.08.2021 15:25 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По факту крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Кубинке возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщает газета "Известия".

Об этом заявили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) УК РФ", - цитирует ТАСС представителя ведомства Елену Марковскую.

По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель. На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в воздухе.

Как сообщает ТАСС, на место крушения выехали следователи и криминалисты, а также первый замглавы управления Александр Перепелицын, выясняются причины случившегося.

Крушение самолета Ил-112В произошло во время тренировочного полета при заходе на посадку около аэродрома Кубинка. На борту находились три члена экипажа: летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. По предварительным данным, экипаж погиб.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным, у воздушного судна отказал двигатель. На опубликованных кадрах момента падения самолета видно, что один из двигателей воспламенился в...
 
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