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Литовские пенсионеры готовы бунтовать против насильственной вакцинации
17.08.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Литовцев разделили на группы, насильно заставляют вакцинироваться, а выслушивать их требования отказываются. Так описала ситуацию с введением обязательных "паспортов возможностей" глава Литовской ассоциации пожилых людей Грасильда Макарявичене.
Наши уже готовы бунтовать с вилами и топорами в руках, - цитирует "Делфи". - Нельзя загонять людей такого возраста прививаться, ведь есть разные проблемы со здоровьем.
По словам представительницы литовских пенсионеров, их постоянно запугивают, и это сеет панику: члены ассоциации готовы прийти на протест на костылях и приехать на колясках, надеясь, что по таким не станут стрелять и травить газом.
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Литовцев разделили на группы, насильно заставляют вакцинироваться, а выслушивать их требования отказываются. Так описала ситуацию с введением обязательных...
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