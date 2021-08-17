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Литовские пенсионеры готовы бунтовать против насильственной вакцинации

17.08.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Литовцев разделили на группы, насильно заставляют вакцинироваться, а выслушивать их требования отказываются. Так описала ситуацию с введением обязательных "паспортов возможностей" глава Литовской ассоциации пожилых людей Грасильда Макарявичене.

Наши уже готовы бунтовать с вилами и топорами в руках, - цитирует "Делфи". - Нельзя загонять людей такого возраста прививаться, ведь есть разные проблемы со здоровьем.

По словам представительницы литовских пенсионеров, их постоянно запугивают, и это сеет панику: члены ассоциации готовы прийти на протест на костылях и приехать на колясках, надеясь, что по таким не станут стрелять и травить газом.


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Литовцев разделили на группы, насильно заставляют вакцинироваться, а выслушивать их требования отказываются. Так описала ситуацию с введением обязательных...
 
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