Источник материала: БелТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Разрушение двигателя названо предварительной причиной крушения Ил-112В в Подмосковье На борту самолета находился экипаж из трех человек, в том числе командир - заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Все они погибли.

17 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Специалисты определили в качестве предварительной причины крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье помпаж двигателя, его разрушение и, как следствие, возгорание, сообщили в силовых структурах.Ранее в экстренных службах рассказали, что причиной пожара во втором (правом) двигателе могло стать попадание масла в камеру сгорания. "В общей сложности самолет пробыл в воздухе четыре минуты. Экипаж доложил о пожаре и начал заходить на посадку. Ил-112В рухнул всего в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы подмосковной Кубинки", - сказал собеседник агентства.На борту самолета находился экипаж из трех человек, в том числе командир - заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Все они погибли. Летчики до последнего боролись за машину и уводили самолет от жилых домов.По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).-0-