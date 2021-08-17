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Разрушение двигателя названо предварительной причиной крушения Ил-112В в Подмосковье

17.08.2021 22:09 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Специалисты определили в качестве предварительной причины крушения военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье помпаж двигателя, его разрушение и, как следствие, возгорание, сообщили в силовых структурах.

Ранее в экстренных службах рассказали, что причиной пожара во втором (правом) двигателе могло стать попадание масла в камеру сгорания. "В общей сложности самолет пробыл в воздухе четыре минуты. Экипаж доложил о пожаре и начал заходить на посадку. Ил-112В рухнул всего в 1,5 км от взлетно-посадочной полосы подмосковной Кубинки", - сказал собеседник агентства.

На борту самолета находился экипаж из трех человек, в том числе командир - заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Все они погибли. Летчики до последнего боролись за машину и уводили самолет от жилых домов.

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).-0-
 
 
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На борту самолета находился экипаж из трех человек, в том числе командир - заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Все они погибли.
 
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