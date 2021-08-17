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Байден заявил, что США будут продолжать защищаться от терроризма по всему миру
17.08.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
О том, что США, покинув Афганистан, утратили престиж мирового лидера, а НАТО и вовсе вызывает сомнения в легитимности своего существования, заявил президент Чехии Милош Земан. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эту ситуацию "обвалом". Зато умиротворенный Джо Байден отметил, что Штаты своих целей добились. На что добрая часть американских конгрессменов вновь призвала президента уйти в отставку, поскольку такого позора Америка еще не переживала. Потратить 20 лет и триллион долларов на борьбу с терроризмом, чтобы отдать Афганистан... талибам! На чьей же тогда стороне воевали?
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О том, что США, покинув Афганистан, утратили престиж мирового лидера, а НАТО и вовсе вызывает сомнения в легитимности своего существования, заявил президент Чехии...
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