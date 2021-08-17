Байден заявил, что США будут продолжать защищаться от терроризма по всему миру

Источник материала: БT

О том, что США, покинув Афганистан, утратили престиж мирового лидера, а НАТО и вовсе вызывает сомнения в легитимности своего существования, заявил президент Чехии Милош Земан. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эту ситуацию "обвалом". Зато умиротворенный Джо Байден отметил, что Штаты своих целей добились. На что добрая часть американских конгрессменов вновь призвала президента уйти в отставку, поскольку такого позора Америка еще не переживала. Потратить 20 лет и триллион долларов на борьбу с терроризмом, чтобы отдать Афганистан... талибам! На чьей же тогда стороне воевали?



Гэн Шуан, заместитель постоянного представителя КНР при ООН:

Хаос, происходящий в настоящее время в Афганистане, напрямую связан с поспешным выводом иностранных войск. Соответствующие страны должны искренне взять на себя обязательства по поддержке мира, примирения и восстановления в Афганистане и сыграть конструктивную роль в вопросе Афганистана.



Впрочем, вывели Байдена к прессе, как говорится, лишь на пятые сутки. Он заявил, что речи о поражении не идет, и США будут продолжать защищаться от терроризма по всему миру. Ни на один вопрос журналистов он не ответил. Ни Харрис, ни даже Псаки позорную афганскую ситуацию комментировать не рискнули, прикинулись отпускницами.



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