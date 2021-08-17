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Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1 941

17.08.2021 23:07 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Число жертв произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 1 941, ранены более 9 тыс. человек. Об этом во вторник сообщило управление гражданской защиты республики.

"На 17 августа управление гражданской защиты зарегистрировало 1 941 погибшего: 1 597 - в департаменте Юг, 205 - в департаменте Гранд-Анс, 137 - в департаменте Нипп и двоих - в департаменте Северо-Запад. Также зарегистрировано более чем 9 тыс. раненых", - говорится в заявлении ведомства.-0-
 
 
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На 17 августа управление гражданской защиты зарегистрировало 1 941 погибшего: 1 597 - в департаменте Юг, 205 - в департаменте Гранд-Анс, 137 - в департаменте Нипп и двоих - в...
 
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