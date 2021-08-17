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В Швейцарии установили мировой рекорд по вычислению числа Пи

17.08.2021 23:49 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Высшей школы прикладных наук Граубюндена установили новый рекорд по вычислению числа Пи: им удалось при помощи суперкомпьютера определить более 62,8 трлн цифр после запятой, что на 12,8 трлн больше предыдущего мирового достижения. Такую информацию сообщает ТАСС.

"В субботу в 9:30 утра наш высокопроизводительный компьютер центра данных аналитики и визуализации моделирования (DAVIS) успешно завершил расчет числа Пи в 62 831 853 071 796 цифр после запятой. Таким образом сейчас известны 12,8 трлн дополнительных цифр, и прежний рекорд в 50 трлн побит", - говорится в сообщении.

Установлены следующие десять последних цифр Пи: 7817924264.

"Эти расчеты показали нам, что мы готовы к использованию данных и вычислительной мощности в исследованиях и разработках", - заявил руководитель проекта Томас Келлер. В свою оч17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.ередь шеф вычислительного центра DAVIS Хайко Рельке пояснил, что в ходе этой работы удалось "накопить много ноу-хау и оптимизировать операции". По его словам, это может заинтересовать партнеров по исследованиям, с которыми выполняются совместные вычислительные проекты. Речь идет, в частности, об "анализе РНК, моделировании помех и текстовом анализе".-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Установлены следующие десять последних цифр Пи: 7817924264.
 
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