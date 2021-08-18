ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Площадь лесного пожара на юге Свердловской области превысила 600 га

18.08.2021 15:37 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Площадь лесного пожара на юге Свердловской области России превысила 600 га, его тушение осложняется болотистой местностью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Уральской базы авиационной охраны лесов Владимира Лютова.

"Площадь пожара превысила 600 га. Не вся техника может пройти по болоту, сейчас там работают уже три единицы гусеничной болотоходной техники. Применяется квадрокоптер", - рассказал Владимир Лютов.

Уточняется, что в воздухе над Екатеринбургом на фоне природного пожара в Свердловской области зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации микрочастиц. Дымка от лесных пожаров установилась над Екатеринбургом утром 18 августа. Отмечается, что дымка не рассеется до конца недели, так как в городе жаркая безветренная погода.

Ранее сообщалось, что 17 августа в Свердловской области зафиксировали лесной пожар. На данный момент продолжаются работы по его локализации. Природные пожары бушуют и в Республике Башкортостан, в последние 10 дней пиковые значения по площади пожаров составляли несколько тысяч гектаров.-0-
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уточняется, что в воздухе над Екатеринбургом на фоне природного пожара в Свердловской области зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Экономика Украины за 30 лет независимости деградировала почти по всем показателям - доклад
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

17.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by