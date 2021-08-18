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Умер французский актер Тьерри Лиагр

18.08.2021 23:49 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.На 69-м году жизни скончался французский актер Тьерри Лиагр, сообщает актерское агентство SB Talents.

Зрители запомнили Лиагра по комедии "Пришельцы". В фильме он сыграл повара кафе, у которого герои Жана Рено и Кристианы Клавье украли куски жарящегося мяса.

Также Лиагр снялся в фильме известных лентах "Банзай" с комиком Колюшем, "Суп из капусты" с актером Луи де Фюнесом. Кроме того, в его фильмографии числятся картины "Новая война пуговиц" и "Париж! Париж!".
 
Теги: Минск
 
 
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Зрители запомнили Лиагра по комедии "Пришельцы". В фильме он сыграл повара кафе, у которого герои Жана Рено и Кристианы Клавье украли куски жарящегося мяса.
 
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