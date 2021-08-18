Источник материала: БелТА

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/.На 69-м году жизни скончался французский актер Тьерри Лиагр, сообщает актерское агентство SB Talents.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер французский актер Тьерри Лиагр Зрители запомнили Лиагра по комедии "Пришельцы". В фильме он сыграл повара кафе, у которого герои Жана Рено и Кристианы Клавье украли куски жарящегося мяса.

Зрители запомнили Лиагра по комедии "Пришельцы". В фильме он сыграл повара кафе, у которого герои Жана Рено и Кристианы Клавье украли куски жарящегося мяса.Также Лиагр снялся в фильме известных лентах "Банзай" с комиком Колюшем, "Суп из капусты" с актером Луи де Фюнесом. Кроме того, в его фильмографии числятся картины "Новая война пуговиц" и "Париж! Париж!".