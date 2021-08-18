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Население недовольно: митинг против паспортов вакцинации проходит в Латвии

19.08.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Действия чиновников в Прибалтике  не находят поддержки у местного населения. Рейтинги политиков стремительно падают и на фоне ковидных ограничений. Недовольные принудительной вакцинацией люди выходят на улицы.  Так, сегодня в Латвии проходит  очередной, как заявлено, мирный митинг против паспортов вакцинации. Собираться на него люди начали задолго до объявленного времени.  Эмоциональный накал чувствуется и с другой стороны. Власти Риги готовятся к любому развитию событий. Вокруг здания правительства уже возвели  ограду. 

Население недовольно: митинг против паспортов вакцинации проходит в Латвии

Нормунд Гростиньш,  лидер партии "Центр" (Латвия):


На ступеньках кабинета министров выступать никто не будет, потому что этой ночью вокруг здания правительства была установлена двухметровая ограда против массовых беспорядков. Это явно не против митинга в 50 человек. Власть прогнозирует латвийская, что придет гораздо больше людей и что они могут пойти на штурм здания правительства. Там возведена такая полоса укреплений, которых не было с 1991 года, когда сам народ построил вокруг здания правительства баррикады, чтобы не пустить сюда рижский ОМОН. А сейчас уже баррикады строит не народ, а против народа.


Несогласным штраф до 2 тыс. евро


Еще вчера через различные издания представители власти начали запугивать желающих принять участие в мирной акции протеста. Несогласным с действиями чиновников обещали штрафы до 2 тысяч евро. Во дворах Риги уже припаркованы и водометы. Законопроект, против которого выступают латыши, предполагает, что с 1 октября у работодателей будет право увольнять сотрудников, если они не смогут предъявить сертификат о вакцинации или перенесенной болезни. 


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Действия чиновников в Прибалтике  не находят поддержки у местного населения. Рейтинги политиков стремительно падают и на фоне ковидных ограничений. Недовольные...
 
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