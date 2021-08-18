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Стремительный сценарий и позорный провал США и НАТО в Афганистане в топе новостных лент

19.08.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Афганская ситуация является наглядным отражением того, что ожидает страны, куда пришла демократия по-американски. Лидеры "Талибана" выразили желание встретиться с прошлым составом правительства в течение 48 часов. И хоть талибы заверили чиновников и госслужащих, что не будут применять репрессии, поток желающих покинуть страну только растет. Из Афганистана уже вывезено более 5 тысяч сотрудников зарубежных посольств и афганцев, которые работали на международную военную коалицию. 

Рассказывает Елизавета Казакова. 


Американские войска покинули Афганистан, не дождавшись черного дня календаря - 11 сентября. Почетная историческая миссия - поставить точку американской международной антитеррористической операции, развернутой в 2001 году, досталась 46-му президенту США Джо Байдену.

Стремительный сценарий и позорный провал США и НАТО в Афганистане в топе новостных лент

Джо Байден, президент США:


Прекращение военного участия США в Афганистане сейчас было правильным решением. Американские войска не могут и не должны участвовать в войне и умирать на войне, в которой афганские силы не желают сражаться сами 


Мадлен Олбрайт, госсекретарь США (1997-2001 гг.): 


Даже, когда мы проводим эвакуацию тех, чьи жизни находятся под прямой угрозой со стороны Талибана, мы не можем забывать о миллионах афганцев, особенно женщинах, которые рискуют утратить успехи, достигнутые за два десятилетия жертвенной войны 


Соединенные Штаты в своем неизменном репертуаре. Как бы ни опозорились, всегда найдут формулировки для придания своему фиаско благообразный вид. Что скажет мировое сообщество - их мало волнует. Главным образом адресованы они послушным американцам, вскормленным на идее величия своей нации, хотя рейтинг Байдена и скатился до 46 %. 


Ричард Фонтейн, глава центра новой американской безопасности:


В Вашингтоне всерьез разыгралась обвинительная игра: те, кто поддерживает президента, говорят, что это вина Трампа, а те, кто за Трампа, говорят о вине Байдена. Некоторые говорят - Ашраф Гани виноват, а другие, что это вина разведки, вина Буша-младшего. У этого провала - тысяча отцов. Любой, кто наблюдал за политикой Афганистана или участвовал в ней в течение последних 20 лет, может указать на многочисленные крупные ошибки США.


Американцы продолжат войну за регион  и против афганского народа  на гуманитарном фронте


Дезертировавшие с поля боя США намерены арестовать 10 миллиардов долларов международных валютных резервов Афганистана, мол, в распоряжении врагов - талибов останется лишь 10 миллионов долларов. 


Хуа Чуньин, официальный представитель МИД Китая:


Мы обратили внимание на реплику президента Байдена о том, что государственное строительство не было миссией США в Афганистане, и это правда. В Ираке, Сирии и Афганистане - куда бы ни пришли американские военные - везде оставили после себя беспорядки, раскол, руины и гибель людей. Мощь и роль США - это разрушение, а не строительство. 


Провал США И НАТО В Афганистане


Британский телеканал Sky  справедливо замечает: после ухода советских войск в 1989-м году официальное правительство Афганистана продержалось три года, а после ухода американцев не выстояло и трех часов.

Стремительный сценарий и позорный провал США и НАТО в Афганистане в топе новостных лент

Не попадаться на американскую удочку. События в Афганистане показали: США утратили престиж мирового лидера, а легитимность НАТО - авангарда Штатов - вызывает сомнения. Это слова президента Чехии Милоша Земана. 


Мы должны понимать, что, увеличивая расходы на оборону, мы ожидаем от них некоторой отдачи, а именно - защиты от международного терроризма. Если НАТО здесь потерпит неудачу, это также должно привести к переоценке наших оборонных расходов и большему упору на национальную оборону. 

Стремительный сценарий и позорный провал США и НАТО в Афганистане в топе новостных лент

ЕС пугает наплыв афганских беженцев


Но в большинстве своем коллективный Запад - в молчаливом замешательстве. А если и озабочены афганской проблематикой, то лишь в разрезе сугубо собственной безопасности. 

Господин Макрон откровенно призвал защитить Францию от «нерегулируемых потоков беженцев» из Афганистана. "А как же право на убежище, как же афганские дети и женщины?", - заверещали его левые оппоненты. 

Зато Испания проявила чудеса гуманизма, заявила о готовности принять от 40 до 60 афганских беженцев, эстонцы - еще чудеснее. 


Афганистан - 20 лет спустя


А происходит то, что у них, на Западе, показуха - норма. На деле - каждый за себя. Настал черед конструктивным мировым силам работать с новым Афганистаном.


Сергей Лавров, министр иностранных дел России:


Мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил.  Мы наблюдаем позитивные процессы на улицах Кабула, где ситуация достаточно спокойна, и талибы в целом эффективно обеспечивают правопорядок. Но говорить о том, что сейчас мы начнем какие-то политические шаги в одностороннем порядке  - это преждевременно.


Российские военные проводят учения в Таджикистане

Стремительный сценарий и позорный провал США и НАТО в Афганистане в топе новостных лент

Ведь на севере Афганистана формируются отряды сопротивления талибам. Местные источники сообщают, что в них могут входить до нескольких тысяч человек. Словом, афганская война не окончена. 


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Афганская ситуация является наглядным отражением того, что ожидает страны, куда пришла демократия по-американски. Лидеры "Талибана" выразили желание встретиться с...
 
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