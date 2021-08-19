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В Киеве сцену для празднования Дня Независимости установили на братской могиле
19.08.2021 10:33 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Украина готовится к празднованию Дня Независимости. В Киеве вовсю репетируют военный парад. Истребители в воздухе и танки на улицах местных жителей не удивляют. А вот дизайнерский подход в подготовке парадной техники, в частности камуфляж из малярного скотча, по-настоящему впечатлил украинцев.
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Украина готовится к празднованию Дня Независимости. В Киеве вовсю репетируют военный парад. Истребители в воздухе и танки на улицах местных жителей не удивляют. А...
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