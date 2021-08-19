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В Киеве сцену для празднования Дня Независимости установили на братской могиле

19.08.2021 10:33 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Украина готовится к празднованию Дня Независимости. В Киеве вовсю репетируют военный парад. Истребители в воздухе и танки на улицах местных жителей не удивляют. А вот дизайнерский подход в подготовке парадной техники, в частности камуфляж из малярного скотча,  по-настоящему впечатлил украинцев. 

Замглавы Киевской администрации поражен местом установки сцены для празднования Дня Независимости. Площадку установили прямо на братской могиле участников революции 1917-21 годов. "Интересно, строителей ничего не смущало?", - таким риторическим вопросом задался чиновник, публикуя пост в "Фейсбуке". Отметим, захоронение находится в реестре недвижимых памятников.

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Украина готовится к празднованию Дня Независимости. В Киеве вовсю репетируют военный парад. Истребители в воздухе и танки на улицах местных жителей не удивляют. А...
 
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