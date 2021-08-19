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Цена нефти Brent опустилась ниже $67

19.08.2021 10:39 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2021 года на лондонской бирже ICE опустилась на 2,28% - до $66,66 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, сообщает ТАСС.

В последний раз цена Brent находилась ниже $67 за баррель 24 мая текущего года.

Нефть марки WTI подешевела на 2,65% до $63,46 за баррель.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В последний раз цена Brent находилась ниже $67 за баррель 24 мая текущего года.
 
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