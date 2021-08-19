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В Пакистане во время религиозного шествия произошел взрыв
19.08.2021 14:01 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
19 августа, Исламабад /БЕЛТА - Синьхуа/. Пять человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва бомбы во время процессии мусульман-шиитов в пакистанской провинции Пенджаб.
По данным полиции, среди раненых женщины и дети. Число погибших может возрасти, поскольку несколько раненых находятся в критическом состоянии.
На месте происшествия работают спасательные команды, полиция и силы безопасности.-0-
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По данным полиции, среди раненых женщины и дети. Число погибших может возрасти, поскольку несколько раненых находятся в критическом состоянии.
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