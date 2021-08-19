В Пакистане во время религиозного шествия произошел взрыв

Источник материала: БелТА

19 августа, Исламабад /БЕЛТА - Синьхуа/. Пять человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва бомбы во время процессии мусульман-шиитов в пакистанской провинции Пенджаб.





По данным полиции, среди раненых женщины и дети. Число погибших может возрасти, поскольку несколько раненых находятся в критическом состоянии.





На месте происшествия работают спасательные команды, полиция и силы безопасности.-0-