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В Пакистане во время религиозного шествия произошел взрыв

19.08.2021 14:01 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Исламабад /БЕЛТА - Синьхуа/. Пять человек погибли, более 30 получили ранения в результате взрыва бомбы во время процессии мусульман-шиитов в пакистанской провинции Пенджаб.

По данным полиции, среди раненых женщины и дети. Число погибших может возрасти, поскольку несколько раненых находятся в критическом состоянии.

На месте происшествия работают спасательные команды, полиция и силы безопасности.-0- 
 
 
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По данным полиции, среди раненых женщины и дети. Число погибших может возрасти, поскольку несколько раненых находятся в критическом состоянии. 
 
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