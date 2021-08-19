Талибы открыли огонь по людям на праздновании Дня независимости в Джелалабаде

Источник материала: БT

Мы продолжаем следить за ситуацией в Афганистане. Накануне в Джелалабаде боевики "Талибана" открыли огонь на праздновании Дня Независимости - люди вышли на улицы с национальными флагами. В результате стрельбы четыре человека погибли, трое были схвачены талибами, еще трое убиты во время обстрела автомобиля с афганским флагом в городе Асадабад.

События в Афганистане стали катастрофой, которую не смогли предотвратить западные разведки - такое заявление сделал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Такой же мысли придерживается и Джо Байден - накануне президент США признался, что не понимает, каким образом в стране начался такой хаос.





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