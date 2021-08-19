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Талибы открыли огонь по людям на праздновании Дня независимости в Джелалабаде
19.08.2021 16:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Мы продолжаем следить за ситуацией в Афганистане. Накануне в Джелалабаде боевики "Талибана" открыли огонь на праздновании Дня Независимости - люди вышли на улицы с национальными флагами. В результате стрельбы четыре человека погибли, трое были схвачены талибами, еще трое убиты во время обстрела автомобиля с афганским флагом в городе Асадабад.
События в Афганистане стали катастрофой, которую не смогли предотвратить западные разведки - такое заявление сделал представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Такой же мысли придерживается и Джо Байден - накануне президент США признался, что не понимает, каким образом в стране начался такой хаос.
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Мы продолжаем следить за ситуацией в Афганистане. Накануне в Джелалабаде боевики "Талибана" открыли огонь на праздновании Дня Независимости - люди вышли на улицы с...
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