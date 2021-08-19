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Японская криптобиржа Liquid сообщила о краже со счетов более $91 млн

19.08.2021 19:46 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники японской криптобиржи Liquid обнаружили, что неизвестные получили несанкционированный доступ к кошелькам ее клиентов, выведя с их счетов активы в размере более $91 млн. Об этом говорится в заявлении на сайте криптобиржи, сообщает ТАСС.

Отмечается, что сотрудники Liquid начали проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего. В связи с сохранением возможного риска криптобиржа временно запретила вывод активов со счетов, клиентов Liquid также просят не размещать средства до завершения проверки.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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отрудники Liquid начали проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего. В связи с сохранением возможного риска криптобиржа временно запретила вывод...
 
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