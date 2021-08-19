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Террорист взорвал бомбу у штаб-квартиры разведки в столице Сомали
19.08.2021 20:13 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Террорист-смертник подорвался в сомалийской столице Могадишо, недалеко от здания штаб-квартиры национальной разведки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Garowe.
Взрыв произошел в чайной на оживленном перекрестке. Очевидцы рассказывают о пострадавших, однако их число пока неизвестно.-0-
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