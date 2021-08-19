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Полиция сняла оцепление с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке

19.08.2021 21:41 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оставленный неизвестным подозрительный предмет на центральной площади Нью-Йорка Таймс-сквер не представляет угрозы, оцепление снято, сообщает корреспондент ТАСС.

"Площадь открыта, все чисто", - подтвердил агентству сотрудник правоохранительных органов на месте.

Как рассказал ТАСС один из очевидцев, паники не было, люди проявляли любопытство.

В настоящее время на площади вновь появились люди, прилегающие кафе открыли летние террасы. Движение транспорта восстановлено, на месте находятся лишь несколько полицейских автомобилей. На проверку подозрительного металлического контейнера у стражей правопорядка ушло около часа.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время на площади вновь появились люди, прилегающие кафе открыли летние террасы. Движение транспорта восстановлено, на месте находятся лишь несколько...
 
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Площадь Таймс-сквер в центре Нью-Йорка перекрыта из-за подозрительного предмета
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