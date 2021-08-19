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Четыре полицейских пострадали в перестрелке в Альбукерке

19.08.2021 22:59 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо сотрудников правоохранительных органов получили ранения в четверг в результате перестрелки с преступниками в городе Альбукерк (штат Нью-Мексико). Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Такую информацию сообщает ТАСС.

Первый полицейский получил огнестрельное ранение в грудь, он сейчас в критическом состоянии, его оперируют. Второй был ранен в руку, им также занимаются хирурги. Третьему сотруднику полиции пуля попала в бронежилет, который спас ему жизнь. Четвертый был ранен осколками.

Инцидент произошел после того, как полиция получила сообщение об ограблении в восточной части города. Один подозреваемый был задержан, второму удалось скрыться с места происшествия.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел после того, как полиция получила сообщение об ограблении в восточной части города. Один подозреваемый был задержан, второму удалось скрыться с...
 
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