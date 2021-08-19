|
Четыре полицейских пострадали в перестрелке в Альбукерке
19.08.2021 22:59 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо сотрудников правоохранительных органов получили ранения в четверг в результате перестрелки с преступниками в городе Альбукерк (штат Нью-Мексико). Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Такую информацию сообщает ТАСС.
Первый полицейский получил огнестрельное ранение в грудь, он сейчас в критическом состоянии, его оперируют. Второй был ранен в руку, им также занимаются хирурги. Третьему сотруднику полиции пуля попала в бронежилет, который спас ему жизнь. Четвертый был ранен осколками.
Инцидент произошел после того, как полиция получила сообщение об ограблении в восточной части города. Один подозреваемый был задержан, второму удалось скрыться с места происшествия.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел после того, как полиция получила сообщение об ограблении в восточной части города. Один подозреваемый был задержан, второму удалось скрыться с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)