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Лесной пожар в Марий Эл в России перекинулся на постройки

20.08.2021 06:17 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар в Медведевском районе Марий Эл России перекинулся на две постройки в поселке Студенка, сообщает ТАСС со ссылкой в пресс-службу ГУ МЧС республики.

"Горят неопределенные постройки, которые, по всей видимости, принадлежали пилораме. Жилые постройки пытаются отстоять. Информация о пострадавших уточняется", - сообщают в пресс-службе.

Пожар стремительно распространяется, его площадь не сообщается.

"Там лесной пожар сложно потушить, потому что есть остатки леса с 2010 года: поваленные деревья, маленькая поросоль, то есть технике очень сложно проехать в такие места", - пояснили в управлении.
 
Теги: Минск
 
 
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Пожар стремительно распространяется, его площадь не сообщается.
 
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