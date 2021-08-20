Талибы расстреляли бывшего главу Управления нацбезопасности одной из провинций Афганистана

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Таким образом, объявленная ими амнистия распространяется не на всех. В Кабуле боевики начали дежурить на подступах к аэропорту. Они открывают предупредительный огонь, чтобы разогнать толпы людей, которые пытаются прорваться в аэрогавань для эвакуации.

Тысячи людей пытаются бежать из страны после прихода к власти "Талибана".



Международные организации опасаются, что смена власти в Афганистане вызовет глобальный миграционный кризис.

С начала года страну уже покинули более 270 тысяч человек.









