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Талибы расстреляли бывшего главу Управления нацбезопасности одной из провинций Афганистана
20.08.2021 08:33 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Таким образом, объявленная ими амнистия распространяется не на всех. В Кабуле боевики начали дежурить на подступах к аэропорту. Они открывают предупредительный огонь, чтобы разогнать толпы людей, которые пытаются прорваться в аэрогавань для эвакуации.
Тысячи людей пытаются бежать из страны после прихода к власти "Талибана".
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Таким образом, объявленная ими амнистия распространяется не на всех. В Кабуле боевики начали дежурить на подступах к аэропорту. Они открывают предупредительный...
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