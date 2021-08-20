Источник материала: БT

ЕС придется решать проблемы с наплывом мигрантов самостоятельно. Переложить обязательства на третьи страны не получится.

"Турция не намерена превращаться в европейский склад для мигрантов".

Такое заявление сделал президент Реджеп Эрдоган. Глава турецкого государства осудил европейские страны, которые резко закрыли свои границы от беженцев. По словам президента, при таком подходе "Европа не только нарушила международное право, но и отвернулась от гуманитарных ценностей".







Читайте также:



