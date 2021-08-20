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Водный апокалипсис в Краснодарском крае России

20.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Мощный смерч обрушился на побережье Краснодарского края. На всей территории действует штормовое предупреждение. Без света сейчас остаются более тысячи человек. На Кубани в зонах подтопления продолжаются аварийно-восстановительные работы. Затяжные ливни повредили несколько сотен домов. Не исключен повторный подъем уровня рек и формирование новых смерчей.


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Мощный смерч обрушился на побережье Краснодарского края. На всей территории действует штормовое предупреждение. Без света сейчас остаются более тысячи человек....
 
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