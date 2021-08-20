Британия отказалась эвакуировать сотрудников охраны своего посольства из Кабула

Источник материала: БT

Не могут покинуть Афганистан более сотни сотрудников охраны посольства Британии в Кабуле. Британская газета "Гардиан" продемонстрировала колорит местного цинизма во всей красе. В материале сообщается, что некоторые сотрудники работали на страну более 10 лет, однако под защиту королевы все равно не попали. Британские власти отказали им в эвакуации, ведь условно их на работу нанимал подрядчик.

Обсуждают в британских СМИ и внезапную модернизацию армии талибов. В Афганистане осталось много американского оружия и снаряжений. Новое правительство нашло применение удачной находке. Британский таблоид "Сан" считает, что "Талибан таким образом издевается над Западом, демонстрируя своих фанатиков в американском военном снаряжении".





