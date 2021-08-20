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Британия отказалась эвакуировать сотрудников охраны своего посольства из Кабула

20.08.2021 14:39 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Не могут покинуть Афганистан  более сотни сотрудников охраны посольства Британии в Кабуле. Британская газета "Гардиан" продемонстрировала колорит местного цинизма во всей красе. В материале сообщается, что некоторые сотрудники работали на страну более 10 лет, однако под защиту королевы все равно не попали. Британские власти отказали им в эвакуации, ведь условно их на работу нанимал подрядчик. 

Обсуждают в британских СМИ и внезапную модернизацию армии талибов. В Афганистане осталось много американского оружия и снаряжений. Новое правительство нашло применение удачной находке. Британский таблоид "Сан" считает, что "Талибан таким образом издевается над Западом, демонстрируя своих фанатиков в американском военном снаряжении".


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Не могут покинуть Афганистан  более сотни сотрудников охраны посольства Британии в Кабуле. Британская газета "Гардиан" продемонстрировала колорит местного...
 
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